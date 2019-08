Ученые выяснили, какой взгляд на мир продлевает жизнь

Медики нашли связь между позитивным образом мышления и продолжительностью жизни. Об этом сообщили на портале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Американские ученые под руководством Левины Ли провели тестирование. Они использовали две выборки. Первая отражала исследование почти 70 тысяч женщин, а вторая — почти полутора тысяч мужчин. Специалисты разделили выборки на несколько групп и рассчитали, как уровень пессимизма влияет на продолжительность жизни.

При опросах учитывались образ жизни, поведение, состояние физического и психологического здоровья.

Выяснилось, что мужчины и женщины, которых тестирование определило как наиболее позитивных, жили дольше на 11 и 15 процентов соответственно.

Авторы работы считают, что оптимисты предпочитают вести здоровый образ жизни, обладают большей уверенностью и вырабатывают привычки, помогающие им добиваться поставленных целей. Они также не склонны к такой сильной эмоциональной реакции на происходящее, как пессимисты, и испытывают меньше стрессов.

Кстати, ранее ученые открыли зависимость качества сна от образа мышления. Социологи из Университета штата Иллинойс установили, что показатели продолжительности и качества сна у оптимистов выше, чем у пессимистов.

Читайте также: Эксперты развенчали популярные мифы о сне