Эксперты развенчали популярные мифы о сне

Исследователи из Соединенных Штатов Америки развенчали популярные мифы, касающиеся сна.

По словам экспертов, уверенность в одном из опровергнутых заблуждений может быть крайне опасна для автомобилистов. Бытует мнение, что открытые окна в машине в процессе езды помогают водителю не заснуть. Специалисты уверяют: это не так. Лучшим выходом из ситуации будут остановка и отдых в безопасном месте.

Следующий миф относится к поведению лунатиков. Считается, что если человек ходит во сне, его не нужно тревожить. Однако эксперты утверждают — в такой ситуации лучше мягко направить лунатика обратно в постель, чтобы он не подвергался опасности падения.

Далее специалисты развенчали миф специально для тех, кто боится во сне проглотить паука. Уточняется, что это заблуждение особенно может навредить спокойствию тех, кто живет в Австралии.

— Если вы являетесь гражданином указанной страны, то, скорее всего, разделите свою спальню с несколькими ползающими насекомыми. Включая пауков. Однако вероятность проглотить их во время сна настолько низка, что она почти равна нулю, — передают эксперты из приложения для медитации Calm.

Кроме того, специалисты заявили, что употребление алкоголя не поможет, вопреки распространенному мнению, отдохнуть человеку. То есть ко сну после выпивки можно отойти быстрее. Однако качество отдыха оставит желать лучшего.

Также эксперты советуют не лежать долго в постели, если не получается уснуть. В такой ситуации следует почитать книгу при тусклом свете в другой комнате.

Последними развенчанными мифами являются безвредность храпа и компенсация сна в выходные дни. Первое — признак возможно опасных заболеваний, в частности сердца, а второе — пустые надежды на скорое восстановление графика.

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