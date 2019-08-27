Акция «Ночной прием теперь как днем» пройдет в пяти ветклиниках до 31 октября

Пять московских ветклиник отменят двойной тариф на услуги в ночное время с 1 сентября до 31 октября. Изменения будут введены в рамках акции «Ночной прием теперь как днем». Об этом сообщил председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Круглосуточная работа ветеринарных клиник удобна для владельцев животных. Они знают, что могут обратиться к ветеринарным специалистам и днем и ночью. Однако ночные визиты связаны в большинстве случаев с экстренной помощью питомцам, — объяснил Сауткин.

Чтобы сделать медицинские услуги в это время более доступными и комфортными, было принято отменить ночные цены и оставить дневную стоимость на протяжении всех суток в пяти ветклиниках. Отмечается, что акция будет распространяться и на службу неотложной ветеринарной помощи. Помимо прочего, нововведение касается и вызова на дом.

Среди услуг, которые подешевеют в ночное время, будут клинический осмотр животного, хирургические манипуляции, а также любые виды обследований — УЗИ, ЭКГ и электроэнцефалография.

Посмотреть полный перечень адресов клиник, участвующих в акции, можно на официальном сайте мэра Москвы.

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