Ученые вывели связь между работой вкусовых рецепторов и ожирением
Американские ученые из Бингемтонского университета выяснили, что при ожирении чувствительность вкусовых рецепторов снижается. Для этого вывода специалисты провели эксперимент на крысах.
Отметим, что предметом исследования стало ядро одиночного пути – часть мозга, отвечающая за ощущение вкуса. В ходе эксперимента был проведен сравнительный анализ двух групп грызунов. Одна часть подопытных страдала от ожирения ввиду содержания на специальной диете, вторая – нет.
Выяснилось, что толстые крысы обладают меньшими и более короткими по продолжительности вкусовыми ощущениями. Ученые связывают это с уменьшением при ожирении соответствующих рецепторов на языке. Этот вывод актуален и для крысиного, и для человеческого организма.
Результаты исследований были опубликованы на сайте MedicalXpress.
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