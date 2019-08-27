Исследователи рассказали, как собаки помогают в борьбе с сердечными заболеваниями
Медицинские специалисты из Чехии выяснили, что у владельцев собак значительно понижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, хозяева таким питомцев реже умирают от последствий нарушений кровеносной системы.
Для того, чтобы прийти к указанному выводу, чешские медики провели эксперимент. В нем участие приняли 1769 человек. Медики проанализировали образ жизни каждого из добровольцев, а также рацион питания, давление, уровень сахара, масса тела, холестерин и физическую активность.
Выяснилось, что те, у кого дома есть собака, значительно больше выполняют физических упражнений разного характера. Кроме того, владельцы «лучших друзей человека» обычно отдают предпочтение правильному питанию. Дело в том, что животное стимулирует человека активнее двигаться, выходить на улицу. Тем более, питомец требует кормежки, поэтому приготовление пищи в домашних условиях становится более частым явлением, чем посещение ресторанов или фаст-фуда.
Владельцы собак имели максимально хороший показатель уровня сахара в крови, независимо от возраста, пола и уровня образования, передает MedicalXpress.
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