Более 130 пассажиров самолета А321 получили компенсации от «Уральских авиалиний»
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации 131 пассажиру самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что сбор и обработка заявлений продолжаются. Первые компенсации начали выплачивать 19 августа, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа самолет A321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате пострадали 76 человек. Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
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