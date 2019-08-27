Модный показ коллекций дизайнеров из семи стран пройдет 8 сентября
Дизайнеры из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана представят свои коллекции на модном показе. Данное мероприятие состоится на территории Выставки достижений народного хозяйства.
— 8 сентября в рамках празднования 872-го дня рождения Москвы на ВДНХ, отмечающей в этом году юбилей, состоится грандиозное событие модной индустрии, — заявили представители оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Шоу под названием Fashion parade Moscow, по словам организаторов, объединит 15 российских и зарубежных дизайнеров. Ожидаются свыше 500 тысяч зрителей.
Начнутся показы в 19:00. В основу концепции легла идея объединения и дружбы народов.
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