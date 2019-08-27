Рекрутер рассказал, что нужно и что нельзя писать в резюме

В Роструде рассказали, что в ближайшее время в резюме появится новая графа «волонтерство». По мнению представителей ведомства, подобная деятельность является важной характеризующей чертой соискателя и обязательно будет учитываться при выборе кандидата. «Вечерняя Москва» решила выяснить, на что потенциальные наниматели смотрят сейчас в резюме, пока такая важная графа еще отсутствует. О том, как понравиться работодателю и покорить его своим резюме с первой строчки, рассказал президент и основатель корпорации кадровых агентств Business Connection, рекрутер с 20-летним стажем Ильгиз Валинуров.

— При изучении резюме первое, на что смотрит работодатель, — релевантность опыта работы, насколько последняя занимаемая должность соответствует требованиям. Второе — масштабы компании, в которой работал соискатель. Если он претендует на место, где работает 10 тысяч человек, а до этого трудился в фирме со скромным персоналом в 10 сотрудников, то, естественно, это совершенно другой масштаб, претенденту будет довольно сложно вписаться. Третье — пробелы в работе. Если претендент не работал больше трех–четырех месяцев, то, естественно, возникает вопрос, что он делал все это время. Не мог же он просто сидеть дома. Наверняка ходил на многочисленные собеседования, и ему везде отказывали. А почему? С ним что-то не так? Так что если вы вдруг подумали о смене работы, не нужно сначала увольняться, а потом искать новое место. Совмещайте.

— Как правильно составить резюме? Есть что-то, на чем следует акцентировать внимание?

— Резюме должно максимально совпадать с должностью, на которую претендует человек. У вас может быть огромный жизненный опыт, но в резюме нужно указывать только то, что касается конкретно данной позиции. Работодатель должен его увидеть и подумать: «Вау! Да это же стопроцентное совпадение». Никогда нельзя отправлять одно и то же резюме в разные компании, каждый раз его нужно отдельно составлять под конкретную вакансию. Также очень важно подробно описать то, чем занималась ваша компания. Указать отрасль, на которой она специализировалась, насколько она крупная, сколько зарабатывала и так далее — чем больше конкретики, тем большее доверие вызывает каждая строчка. Становится понятно, что вы действительно занимались тем, о чем говорите.

— А что с фото? Насколько оно важно для потенциального работодателя?

— Ключевое правило к фото — оно должно вызывать доверие. Если работаете в офисе — сделайте снимок за рабочим столом, строитель — в каске и напротив крана. Я очень часто встречаю фотографии, сделанные на природе среди березок, и, конечно, понимаю, почему размещают именно их — там у всех хорошее настроение, все улыбаются, кадры качественные. Но они же абсолютно нерелевантны! Какой же вы менеджер продаж, когда на фото вы в куртке на пенечке? Надо включать мозг и думать, что понравиться работодателю. Если работаете в крупной компании — сделайте фотографию напротив логотипа компании. Рекрутеры в день просматривают сотни резюме, вдруг — опа! Ваше лицо на фоне всемирно известного бренда — сразу хочется встретиться с таким кандидатом.

— Что насчет маленьких хитростей? Например, преувеличить опыт работы или добавить себе навыков, которые не пригодятся на конкретной должности, зато красиво смотрятся в резюме?

— Никакие дополнительные навыки указывать не надо, хотя можно немного преувеличить. Например, если вы специалист по интернет-рекламе и от вас будет требоваться делать в фотошопе элементарные картинки, вы знаете, что справитесь с этим на раз даже при своих средних навыках владения этой программой, вполне можно сказать, что знаете вы ее на уровне профи. Но, конечно, если претендуете на позицию дизайнера, смысла врать, чтобы потом так глупо попасться, нет никакого. Что касается увеличения опыта работы — ничего страшного не произойдет, если прибавить себе пару месяцев. Работодатели уже давно к этому привыкли.

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