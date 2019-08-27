Строительство моста до «Острова мечты» закончится в ноябре этого года
Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Петр Аксенов сообщил, что строительство моста до «Острова мечты» началось в этом году и работы завершены уже на 70 процентов.
Длина моста составит 680 метров. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
— Открытие моста приурочено к вводу первой очереди крупнейшего в Европе парка развлечений — «Острова мечты». На данный момент он окружен водой, и попасть туда можно лишь с проспекта Андропова, но уже в скором времени подъехать к парку можно будет и из района Южнопортовый по этому мосту, — сказал Петр Аксенов.
На данный момент ведутся работы по бетонированию и надвижке последних двух закладок, которые сомкнут мост через Кожуховский затон. Вскоре уложат асфальтовое покрытие и приступят к установке водостока и освещения.
— Ввод моста планируется в ноябре этого года, — добавил Петр Аксенов.
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