Депутат Рады назвал кандидата в премьеры от Зеленского серой лошадкой
Кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук является «очень непонятным человеком», сложно предсказать его действия. Такое заявление в комментарии ФАН сделал депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.
— Это новая плеяда политиков, что-либо говорить об этих людях сложно. Перед нами — серые лошадки, очень непонятные люди, — заявил он.
Балицкий также отметил, что команда Зеленского пока занимается только разговорами, но конкретных действий не наблюдается. Он выразил надежду на то, что скоро жители Украины смогут увидеть суть команды нового президента.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа предложил кандидатуру на пост премьер-министра правительства страны. На нем он хотел бы видеть заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Алексей Гончарук с 2015 года является руководителем независимого экспертно-аналитического центра «Офис эффективного регулирования». Он также был советником вице-премьера Украины Степана Кубива. В июне 2019 года он был назначен заместителем главы офиса президента Украины, передает «Царьград».
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