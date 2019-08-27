Народные приметы осени: высоко ли летят журавли

В ближайшее время нас ожидает третий Спас, его в народе называют множеством имен, каждое из которых нельзя считать каноническим. Фольклорист, этнограф Варвара Добровольская рассказала, что народные названия — Ореховый, Медовый, Спас на воде, Спас на полотне — очень неустойчивые. Дело в том, что традиции локальные — где-то орехи есть, а где-то — нет, где-то они поспевают к середине августа, а где-то они и к концу еще не поспели.

— Так что будем называть его Успенский, — отметила Добровольская. — Если паутина полетела, осень будет теплой и долгой. Также считается, что если женщины себя хорошо вели летом, то будет бабье лето, а если грешили много — не будет. А вот если что-то цветет вторично или зацветает не ко времени — это не к добру. Будет либо очень холодная зима, либо наоборот — нестойкая и озимые погибнут.

Сухие грозы в дни перед праздником иконы Неопалимая купина (17 сентября) грозят лесными пожарами. Гром в конце августа — начале сентября предвещает теплую осень.

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычут — будет стоять хорошая осень. Если до самого начала сентября скворцы не улетели, то осень будет протяжная и сухая. Если журавли летят низко, то зима теплая будет, а если высоко — то холодная. Если холодные утренники в начале сентября, то будет ранняя и холодная зима.

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