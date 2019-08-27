Москвовед рассказал, как появилась традиция дарить цветы учителям 1 сентября
Новый учебный год не за горами, а с ним и традиция нести букеты педагогам. Откуда пошла традиция дарить цветы учителям, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».
Как появилась традиция дарить цветы учителям 1 сентября
Москвовед Михаил Коробко сообщил, что это послевоенная традиция:
— С 1944 по 1954 школы делились на мужские и женские, в женских школах появились учительницы, и вошло в привычку дарить им цветы. Можно сказать, что это традиция хрущевско-брежневская. Возникла традиция спонтанно как реакция на послевоенное детство. Цветы дарили не всем. Моя мама считалась популярной учительницей физики, и она раздаривала цветы тем, кому их не досталось, — сообщил Коробко.
По его словам, в современных школах учителям-мужчинам как правило дарят цветы, и они не всегда знают, что с ними делать, но принимают. Традиция отблагодарить педагога в конце учебного года была всегда, но ей не все пользовались.
— Цель таких подарков — украсить послевоенную жизнь, — подытожил москововед.
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