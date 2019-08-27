Политолог объяснил, почему Россия либеральнее стран «Большой семерки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. Она обратила внимание на закрытый характер «Большой семерки», который «приемлет только себе подобных». По ее мнению, G7 нельзя называть «клубом либеральных демократий», поскольку страны-участницы нарушают важнейший постулат либерализма — свободу мировоззрения.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил «Вечерней Москве», что в России, не в пример странам G7, гораздо больше либерализма и свобод в классическом понимании этих слов.

— В современное понимание либерализма в России вкладывается несколько иной смысл, нежели изначально. У нас, безусловно, больше свобод, чем в странах старой европейской демократии, — сказал Мартынов.

Если говорить об истинных либеральных ценностях, таких как поле для самореализации, гарантированные права, то россияне более свободны, чем граждане стран G7. Там ограничения просто завернуты в условно приличные правовые «обертки», считает эксперт.

— И президент Владимир Путин называл себя либералом. Мы все либералы. Но в нынешнем российском политическом дискурсе так стали называть, по сути, необольшевиков. Тех, которые были у власти в 90-е, а потом оказались в оппозиции. Это люди, непримиримые к любому чужому мнению и представлению о развитии общества и государства. Настоящие либералы — это мы все, граждане России. Мы — за свободу, за то, чтобы уважать чужое мнение. Мы не против мнения, высказанного вслух, если человек готов за свои слова отвечать, — заявил директор Международного института новейших государств.

С другой стороны, в нашем обществе ожидается, что гражданин будет принимать мнение большинства соотечественников, даже если у него иная точка зрения, подчеркнул политолог. Это нормальные принципы свободного развития. Это — истинный либерализм, а не то, что нам пытаются представить под видом «непримиримого необольшевизма», пояснил Мартынов.

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