Педиатр рассказал, с какого возраста следует брать детей за границу
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов порекомендовал родителям, которые собираются в путешествие, не брать с собой малышей младше 4,5 месяца.
По его словам, оптимальный возраст для поездок — от одного года.
— У незащищенных, непривитых детей до 4,5 месяца родительский иммунитет уже не работает, а собственный еще не выработан. Поэтому большую роль в возможности путешествовать играет не только возраст, но и вопросы вакцинации, — сообщил врач в передаче «Бегу к врачу. Дети» на YouTube-канале.
Также он отметил, что после вакцинации должно пройти больше недели до даты отъезда, чтобы иммунитет ребенка восстановился.
Кроме того, медик рассказал, что при солнечных ожогах кожу нужно мазать специальными средствами и не прибегать к советам народной медицины, так как это неэффективно. Дети должны находиться на солнце до 10:00 и после 17:00.
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