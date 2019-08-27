Скорость — это жизнь. Работа в метро учит быть собранным

Машинисту поезда московского метро Георгию Смирнову 21 год. В интервью «Вечерке» он рассказал о специфике работы и о том, как она влияет на другие сферы жизни.

— Георгий, почему вы решили стать машинистом?

— Быть машинистом метро — мечта моего детства. До сих пор сложно поверить, что она сбылась. Мальчишки хотят быть летчиками, космонавтами, моряками. А моя страсть — поезда. В метро вот уже год работаю.

— Что дала вам ваша профессия и как она вас изменила?

— Помимо интересных знакомств я приобрел массу личностных качеств. Во-первых, любая профессия требует внимания, а наша — вдвойне. Машинист не может позволить себе прийти на работу невыспавшимся, это все равно что пьяный водитель. Он должен знать, как бороться с монотонностью. Лично мне достаточно сделать несколько приседаний или отжиманий. Некоторые едят фрукты. Апельсины действительно бодрят. Кто-то использует «будильник водителя» — гарнитуру с датчиком реагирования на наклон головы. Такой гаджет издает очень неприятный звук, моментально будит человека. Жесткий и действенный прием. Во-вторых, я научился самообладанию. Это самое сложное, потому в час пик в рабочий день в поездах Солнцевской линии проезжают до 20 тысяч человек. Первое время любой поворот на необъезженном пути вводил меня в панику — потели руки, когда я держал рукоять контроллера. Но все приходит с опытом, и сейчас я знаю каждый нюанс своего пути. Только с опытом осознаешь, насколько в московском метрополитене все четко отлажено.

— Вы помните свой первый рабочий день?

— О да! Конечно. Со мной в паре в тогда был опытный машинист, с двадцатилетним стажем работы. Восторг и влюбленность в профессию машиниста пришли сразу после того, как я стал чувствовать поезд и умело им управлять. И знаете что, в такие моменты я испытываю настоящее счастье, как говорится, на своем месте.

— Остается ли время для увлечений?

— В свободные дни гуляю с утра до вечера. Иногда бывает порыв позаниматься спортом, и тогда я беру велосипед и еду, еду, еду... Ничего не поделаешь, люблю водить. Еще, конечно, отдыхаю с друзьями. Мы любим ходить на художественно-документальные фильмы, узнавать что-то новое .

— Ваше хобби тоже связано со скоростью и вождением?

— Конечно. Я увлекаюсь «Формулой-1», коллекционирую модели болидов разных команд. Коллекция уже приличная. Один из моих любимых фильмов — «Гонка». Действие в нем разорачивается в 1976 го ду, описывается чемпионат мира «Формула-1». Мне нравится в этом фильме одно высказывание, которого я придерживаюсь: «Не думайте, что это проклятие — иметь врага в своей жизни. Это настоящее благо. Мудрому враг даст больше, чем глупцу друг».

Обязанности

— Перевозка пассажиров с точным соблюдением графика движения.

— Обороты составов за конечными станциями.

— Соблюдение культуры обслуживания.

— Своевременное реагирование.

— Постоянное повышение квалификации, знаний и навыков.

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