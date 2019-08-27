Политолог охарактеризовал кандидатуру, предложенную на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить кандидатуру замглавы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра. По информации СМИ, 28 августа Зеленский и руководство его администрации проведут совещание по составу нового правительства.

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал «Вечерней Москве» о том, что из себя представляет возможный глава будущего правительства Украины, и насколько его личность имеет значение.

— Каким будет премьер-министр, всегда имеет большое значение: и как он будет руководить взрослыми дядями-министрами, и какой у него есть управленческий опыт, опыт хозяйственной работы. Другое дело, что о Гончаруке, я боюсь, никто не может сказать, насколько тот грамотный управленец. Как я понимаю, у него нет серьезного опыта хозяйственной работы. Последние годы он занимался исключительно руководством структуры, живущей на деньги Евросоюза, и как он будет справляться с тем делом, в котором он, мягко говоря, не очень разбирается, нет представление ни у кого. Самое поразительное, что сам Владимир Зеленский буквально несколько недель назад заявил о том, что на пост премьера будет назначен человек, который является гуру в финансовом и экономическом мире, известный в нем. Честно, Гончарук под это описание не подходит, — сказал Корнилов.

По словам спикера, в соответствии с основным законом, не глава государства выбирает или назначает премьер-министра. Согласно конституции Украины, коалиция или большинство Верховной рады предлагает президенту кандидатуру главы правительства, а он, в свою очередь, выносит ее на голосование в парламенте.



— И даже если учесть тот факт, что Зеленский является лидером партии «Слуга Народа», все равно хотя бы формальное уважение к конституции он должен был бы проявить. Конечно, предыдущий глава правительства Украины Гройсман был неэффективным премьером, но за его плечами было, действительно, много лет работы на посту, пусть даже регионального, но управленца. А будет ли эффективен Гончарук, мы не знаем – как хозяйственник он не проявил себя. У него не было соответствующего опыта работы. Наверное, в теории управления государством он, может быть, даже неплохой специалист и разбирается в каких-то наработках, — отметил собеседник «ВМ».



Но, если, в самом деле, парламент остановится на кандидатуре Гончарука, то все понимают, что все равно Украиной будет управлять не премьер, а те персоны из ЕС, которые давали указания этому человеку ранее, считает эксперт.

— Самым эффективным премьер-министром в истории современной Украины был Николай Янович Азаров – человек с колоссальным опытом финансовой, бюджетной, хозяйственной работы. Сколько он внес на рассмотрение Верховной рады годовых бюджетов, несравнимо с кем либо еще на этом посту. Раньше были грамотные специалисты во главе различных составов кабмина Украины, но сейчас они не задействованы и не имеют особого влияния на принятие решений в стране, — резюмировал Корнилов.

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