Выпускникам Лесной школы вручили медали

Все лето в трех столичных парках работала необычная школа. Несмотря на каникулы, в «Кускове», Измайловском и Косинском парках проходили занятия Лесной школы. Придумали ее и сами ведут все занятия сотрудники ГПБУ «Мосприрода» столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Бесплатные занятия, посвященные природе и экологии, проходили раз в неделю и собирали ребят и их родителей не только из Восточного административного округа, но и со всей Москвы.

Заканчивается лето, подводят итоги и в Лесной школе.

Но делают это необычно. Для ребят, посещавших занятия этим летом, устроили в Измайловском парке настоящий выпускной. Прошел праздник на детской площадке с загадочным названием «У тайного холма».

— Занятия в школе — еще одна возможность стать ближе к природе, — рассказывает специалист Мосприроды Татьяна Наумова. — Как и многие личные качества в ребенке, любовь к природе, желание ее сохранить закладываются в детстве.

Возраст учащихся летней школы совсем юный — группа состоит из девчонок и мальчишек от 5 до 10 лет.

Удивительно, но есть среди выпускников этого года и «старожилы». Василисе Зубенко всего 8 лет, а в Лесную школу она ходит еще с ясельных времен. Держу в руках ее дневник и понимаю, как много я еще не знаю. Здесь вместо математики, русского языка и физкультуры свои уроки: «Жизнь дерева», «День птенца», «Грибное лукошко», «Цветочная полянка», «Про отходы». Напротив названия урока цветная печать в виде звездочки (это мне знакомо), бабочки, лошадки, лягушки и клубники.

Вот рядом с темой «Лесной зверинец» печати нет.

— Как же так, Василиса? — спрашиваю у девочки, у которой вместо выпускной ленты красуется на шее медаль с изображением бобра, а в руках упаковка фломастеров и альбом для рисования.

— Ой, это я прогуляла, — смущается Василиса, которая через несколько дней пойдет во второй класс уже обычной школы. — А давайте я вам лучше расскажу про этажи леса.

Рассказ восьмилетнего ребенка о лесах перебивался историями о рыбах в городском пруду, воспоминаниями о муравьиной ферме и рассказами о рептилиях. Пора освежать знания — факт!

СПРАВКА

Проект «Лесная школа» стартовал летом 2015 года. Бесплатные занятия для детей от 5 до 10 лет проходят с июня по август раз в неделю в лесопарке «Кусково», Измайловском лесопарке и Косинском парке. На уроках детям рассказывают о природе и экологии, проводят игры и мастер-классы. Учащиеся школы выполняют домашние задания, а в конце учебного курса все выпускники Лесной школы получают памятные дипломы.

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