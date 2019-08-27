Десантники России, Белоруссии и Египта провели совместные учения
Под Рязанью состоялись совместные учения десантников коалиционной группы России, Белоруссии и Египта. Военные занимались совместной отработкой боевых действий, направленных против незаконных вооруженных формирований.
Учения «Защитники дружбы – 2019» были анонсированы в июне министром обороны России Сергеем Шойгу. Они позиционируются как российско-египетские, но представители Белоруссии также были приглашены к участию в мероприятиях, передает ТАСС.
— Были отработаны совместные действия по блокированию и уничтожению базовых лагерей незаконных вооружённых формирований, — проинформировали в пресс-службе Минобороны.
Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» во время учений, проходивших в Западном военном округе.
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