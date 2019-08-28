Беспилотный летательный аппарат «Корсар» пройдет государственные испытания
Начались государственные испытания нового беспилотного летательного аппарата «Корсар». Соответствующую информацию в ходе авиасалона МАКС-2019 сообщили представители входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».
Аппарат может вести воздушную разведку в круглосуточном режиме вне зависимости от погодных условий, а также передавать и обрабатывать большие массивы информации. Беспилотник оснащен двигателем, разработанным КБ «Луч».
Основным назначением разработки является разведка и аэрофотосъемка местности в зоне радиусом до 120 километров. При этом беспилотник может развивать скорость до 150 километров в час при массе 200 килограмм, передает РИА Новости.
Кроме того, в будущем аппарат могут использовать также для решения гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды или контроль дорог и объектов инфраструктуры.
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