Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено
Движение на Московской кольцевой автодороге в районе Каширского шоссе восстановлено, сообщается в Твиттер-аккаунте «Московского транспорта».
— Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 24 километра МКАД произошло опрокидывание грузового автомобиля. По этой причине движение транспорта было перекрыто по нескольким полосам.
ДТП: МКАД, 24-й километр, внешняя сторона.
По информации ГИБДД, произошло опрокидывание грузового ТС. Перекрыты 3-й, 4-й, 5-й ряды внутренней стороны и 4-й, 5-й ряды внешней стороны.
Движение транспорта затруднено на 1 км по внешней и внутренней стороне. pic.twitter.com/BbIV1YyCRI— Московский транспорт (@DtRoad) August 28, 2019
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