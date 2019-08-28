Названы главные различия в рационах жителей российских городов и сел
В 2018 году один россиянин в среднем потреблял 2651,5 килокалорий в сутки, сообщили в Росстате в среду, 28 августа.
Из них углеводы составили 335,4 грамма, жиры — 108,6 грамма, белки — 80 граммов. При этом больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана — 3988,3 килокалории. Следом идут Кабардино-Балкария (3619,3). Далее идут Ингушетия (3406,4), Тюменская область (3200,7) и Башкортостан (3169,8).
Напротив, наименьший аппетит зафиксирован у жителей Рязанской области (2180,1 килокалории). Также весьма скромно питаются в Хабаровском крае (2182,9), Тамбовской области (2228,7), Камчатском крае (2230,4) и Москве (2261), пишет RT.
Стоит отметить, что более трети суточного рациона граждан РФ (у горожан — 34,3 процента, у селян — 38,1) составляют хлеб и мясо — 17,9 процента. Любопытно, что горожане потребляют больше мясной продукции, чем жители сел — 18,8 против 15,5 процента. Сахар составляет 12 процентов от среднесуточного рациона для обеих социальных групп.
В ведомстве также указали, что россияне реже всего питаются рыбой (1,7 процента от рациона). Помимо прочего, выяснилось, что жители городских поселений в среднем потребляли меньше калорий, чем селяне (2577,8 против 2865,4).
Кстати, недавно Росстат назвал продукт, который занимает треть расходов россиян.
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