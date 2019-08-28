СМИ: Прокуратура начала проверку после отказа больницы в Тюмени принять умирающего
Прокуратура приступила к проверке в больнице Тюмени, медицинские работники которой отказались принять пациента с серьезным заболеванием, после чего он скончался, рассказали в пресс-службе ведомства.
— Проверка организована, — заявил представитель прокуратуры.
Ранее супруга 44-летнего скончавшегося сообщала, что врачи Областной клинической больницы № 2 незадолго до его смерти отказали в срочной операции. Отмечается, что у мужчины была последняя стадия заболевания и сильные боли. Медики лишь предложили встать в очередь на плановую операцию, которую проведут только через 10–12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее о проверке в медицинском учреждении сообщил областной Департамент здравоохранения. Власти назначили экспертизу документации.
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