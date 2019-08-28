СМИ: Два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске
По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли в результате падения здания в Новосибирске. Об этом сообщили в среду, 28 августа, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Информация о точном количестве жертв происшествия уточняется. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.
Как позднее РИА Новости сообщил представитель администрации Новосибирска, на место обрушения выехал мэр города Анатолий Локоть.
Напомним, что в среду утром, 28 августа, в Новосибирске обрушилось одноэтажное здание по адресу: улица: Ударная, 1/1а. В момент инцидента на месте находилось 12 рабочих. Спасатели сумели вытащить одного из них из-под завалов. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.
Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. На данный момент для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 70 человек и 20 единиц техники.
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