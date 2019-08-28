Мэр Новосибирска рассказал о двух пострадавших при обрушении здания в городе

В результате обрушения здания в Новосибирске два человека по-прежнему находятся под завалами. Об этом в среду, 28 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, спасатели и кинологи установили местонахождение пострадавших.

— Задача основная сейчас — найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Это носит предположительный характер, но последние данные таковы, — приводит РИА Новости слова мэра.

По обновленной информации Сибирской генерирующей компании, которая является владельцем рухнувшего объекта, всего на месте ЧП было восемь рабочих. Ранее сообщалось о 12 строителях.

— Один человек — не пострадал, один — погиб, один — с переломом, двое — под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения, — уточняется в сообщении организации, опубликованном «ВКонтакте».

Сведения об одном погибшем и одном пострадавшем также подтвердили в правительстве области.

Напомним, что в среду, 28 августа, в Новосибирске рухнуло двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Ударная, 1/1а. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.

Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. На данный момент для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 183 человека и 44 единицы техники.

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