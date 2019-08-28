Власти подтвердили гибель одного человека при обрушении здания в Новосибирске
Власти подтвердили гибель одного рабочего при обрушении здания в Новосибирске. Соответствующая информация приводится на сайте правительства Новосибирской области в среду, 28 августа.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о двух погибших в результате ЧП.
В правительстве заявили, что один из участников аварийной ситуации получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Региональный минздрав направил пять бригад скорой помощи для оказания содействия пострадавшим при инциденте.
Напомним, что в среду, 28 августа, в Новосибирске рухнуло двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Ударная, 1/1а. В момент происшествия на месте находились 12 рабочих, которые занимались реконструкцией объекта. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров. По последним данным областного МЧС, погиб один человек и еще один получил травмы. Судьба восьмерых строителей остается неизвестной.
Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. На данный момент для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 183 человека и 44 единицы техники.
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