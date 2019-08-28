РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
— Сегодня исторический день для Российских железных дорог — мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам. Мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год, — заявил генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Уточняется, что мероприятие прошло на испытательном кольце в Щербинке. Для движения в автоматическом режиме на поезде установлено специальное оборудование, которое «ориентирует» составы в пути. С «Ласточками» будут связываться диспетчерские центры, сообщая о возможных препятствиях, а электричка, в свою очередь, будет автоматически тормозить.
Белозеров заявил, что беспилотные поезда запустят в 2021 году. Он объяснил, что машинисты не перестанут быть востребованными в связи с тем, что функционал представителей этой профессии несколько изменится. Управление электропоездом может осуществляться вручную, а также дистанционно из центра управления перевозками — машинистом-оператором.
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