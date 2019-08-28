Первые беспилотные «Ласточки» запустят на МЦК в 2021 году
Первые беспилотные «Ласточки» запустят на Московском центральном кольце (МЦК) в 2021 году, сообщил генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров во время тестирования поезда.
— Нужно будет дописать документацию, нормативную базу, но мы сделали этот шаг. Следующий этап — это подготовка нормативной базы и ее доработка, это 2020 год. Я думаю, что уже в 2020 году мы начнем двигаться при наличии юридических возможностей, — рассказал Белозеров.
Отмечается, что искусственный интеллект может использоваться при управлении поездами на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и коротким интервалом, а также на грузовых станциях. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что более 350 миллионов пассажиров перевезли «Ласточки» на МЦК с момента запуска движения электричек.
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