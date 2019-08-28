Эксперт оценил возможность обжаловать штрафы ГИБДД онлайн
Эксперт в области безопасности и общественного контроля Антон Цветков оценил возможность обжаловать штрафы ГИБДД онлайн.
26 августа о появлении подобного сервиса в 2020 году сообщил заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин.
Антон Цветков отметил, что полностью поддерживает эту идею.
— Бывают случаи, когда граждане представляют объективные данные для обжалования, однако эти данные не принимаются. Путем внедрения электронного документооборота эти проблемы, надеюсь, удастся решить, — пояснил он в комментарии Nation News.
При этом, по его мнению, прежде нужно улучшить процедуру информирования граждан о выставленных им штрафах. Он подчеркнул, что нередко возникает ситуация, когда информация о штрафе приходит поздно и человек не может оплатить его со скидкой.
Читайте также: Сотрудники ГИБДД рассказали, как установить нестандартный госномер на автомобиль