Двенадцать станций построят на Савеловском направлении МЦД-1

На Савеловском МЦД-1 появятся 12 остановочных пунктов. Из них три (Петровско-Разумовское, Дмитровская и Илимская) откроются впервые, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Со станции Петровско-Разумовское можно будет совершить пересадку на две линии метро Москвы и Октябрьскую железную дорогу.

— Узел, который развивается на станции Дмитровская, интересен тем, что там пересекутся МЦД-1 и МЦД-2, также здесь идет формирование дополнительной пересадки на одноименную станцию метро, — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству в столице Сергей Кузнецов.

На Савеловском направлении на станциях Марк и Лианозово будут перенесены платформы, что позволит создать удобную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, где ведутся работы по строительству новых станций.

МЦД-1 будет соединять Савеловское направление железной дороги с Белорусским. Линия будет содержать 28 остановок.

В настоящее время также готовят проекты планировок маршрутов Одинцово — Лобня (МЦД-1) и Нахабино — Подольск» (МЦД-2). По словам руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, проекты определят «градостроительный потенциал территорий» и позволят разрабатывать схемы благоустройства городской среды.

Кстати, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» почти завершили работы по благоустройству на территории жилого дома в районе Замоскворечье. Их выполнят к концу августа 2019 года.

Читайте также: Проекты четырех станций МЦД-2 одобрили в Москомархитектуре