Найдено тело последнего погибшего при обрушении здания в Новосибирске
Спасатели обнаружили тело последнего человека, оказавшегося под завалами рухнувшего здания в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости в среду, 28 августа.
Ранее «Сибирская генерирующая компания», которая является владельцем разрушенного объекта, заявила, что всего на месте ЧП было восемь рабочих. Из пятерых выживших один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним, что в среду, 28 августа, в Новосибирске рухнуло двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Ударная, 1/1а. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.
Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта реконструировала здание насосной станции. Так, под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Читайте также: Два человека погибли и один пострадал при пожаре на сухогрузе в Нижнем Новгороде