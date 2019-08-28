СМИ: Мужчина выпрыгнул из окна московской квартиры, где нашли труп женщины
Убитую женщину обнаружили в квартире в центре Москвы. Полиция подозревает в ее гибели выпрыгнувшего из окна квартиры мужчину.
Инцидент произошел на улице Большая Переяславская. 27 августа в правоохранительные органы поступила информация о падении с высоты мужчины.
— Под окнами дома находился мужчина средних лет в неадекватном состоянии, который выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже, — передает собеседник Агентства городских новостей «Москва».
Полицейские считают, что гражданин находился под воздействием наркотиков. Он доставлен в больницу для проведения операции. Когда пострадавший придет в себя, его опросят.
Также в квартире была найдена погибшая женщина с ножевым ранением в области шеи. По версии следствия, это хозяйка жилища.
Следственно-оперативная группа выясняет подробности произошедшего.
Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы