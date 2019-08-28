Идею о введении дополнительных алиментов поддержали в Госдуме
Идея назначать дополнительные алименты для улучшения жилищных условий детей станет еще одной мерой ответственности родителей за несовершеннолетних, так как число разводов в России пока остается высоким, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
— Сегодня надо защищать детей, и разные бывают ситуации при разводе родителей: какая-то из сторон остается без жилья, в худших условиях. Поэтому, объективно, предполагаются меры ответственности родителей за условия проживания детей, тем более, что число разводов остается еще достаточно высоким, — сказала Ольга Окунева корреспонденту РИА Новости.
Ранее «Российская газета» сообщила, что правительственная комиссия рассмотрела законопроект, разрешающий судьям назначать дополнительные алименты одному из родителей для улучшения жилищных условий детей.
Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев объяснил, что это могут быть материальные средства, которые связаны с переездом или ремонтом, финансовая помощь для улучшения жилищных условий для покупки квартиры большей площади.
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