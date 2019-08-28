Астроном рассказал, какие астероиды представляют угрозу для Земли и как от них спастись

Приближающийся к Земле астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности. Он пройдет на расстоянии около одного миллиона километров от нашей планеты. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Впрочем, сообщения о приближающихся к Земле небесных телах периодически будоражат человечество. «Вечерняя Москва» побеседовала с астрономом, кандидатом физико-математических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцентом физического факультета МГУ Владимиром Сурдиным и узнала, какую угрозу жителям планеты несет столкновение с астероидом или метеоритом, можно ли его спрогнозировать и избежать.

— Чем грозит планете столкновение с метеоритом или астероидом?

— Все зависит от размера метеорита. Если около 20 метров, то можно вспомнить 2013 год. Тогда он пролетел над Челябинском и были довольно неприятные последствия, хотя, к счастью, обошлось без жертв. Если мы говорим о теле порядка 100 метров, то вспомним 1908 год и Тунгусский метеорит, когда полегла и загорелась тайга на площади современной Москвы. Но, должен сказать, большие тела сталкиваются с Землей довольно редко. Так, 65 миллионов лет назад упал 10-и километровый метеорит, и половина биосферы исчезла, в том числе и динозавры — это ускорило их вымирание. Хотя, от столкновения с небольшими объектами, которые не несут разрушений, несомненно, есть польза. Для ученых это большой подарок, они получают бесценный исследовательский материал.

— В фильмах-катастрофах мы то и дело видим, как доблестные ученые на последних секундах предотвращают столкновение Земли с небесными телами и спасают тем самым всю планету. А в реальности такое возможно?

— К сожалению, нет. На данный момент никакой возможности взорвать или другим способом уничтожить метеорит на подлете нет, все это остается только в кино. Единственное, что можно сделать, — заранее организовать эвакуацию. Хотя, если приближается километровое тело, то и она не сильно поможет.

— Почему?

— Бежать особенно некуда. Земля не такая большая.

— Как предугадать приближение астероида или метеорита с Землей?

— Приближения подобных тел прогнозируются заранее. Могу с уверенностью сказать, что в ближайшие 15 лет никакой угрозы Земле не предвидится, а вот дальше сказать уже трудно.

Читайте также: Программу борьбы с астероидами оценили в десятки миллиардов рублей