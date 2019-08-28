Количество происшествий на московских водоемах сократилось на 33 процента
Количество происшествий на московских водоемах сократилось на 33 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах Сергей Ежов.
— По состоянию на 26 августа 2019 года на водных объектах города Москвы зарегистрировано 126 происшествий, а за аналогичный период 2018 года произошло 187 происшествий. Количество происшествий сократилось на 33 процента, — уточнил Ежов.
Помимо прочего, уменьшилось количество утонувших людей. Оно сократилось на 43 процента. В этом году утонули 29 человек. В тот же временной отрезок прошлого года — 51 человек. Отмечается, что с начала лета по настоящее время произошло 87 происшествий, из них в зонах ответственности спасательной службы на водных объектах — 69.
Работники МГПСС спасли 73 человека на водоемах за купальный сезон нынешнего года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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