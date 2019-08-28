Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях

Приближается осень, а с ней — время обострений целого спектра заболеваний. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность россиян в первые осенние месяцы.

— Если говорить про инфекции, то широко распространяться будут заболевания вирусной этиологии. Это вся группа ОРВИ и любые болезни, связанные с этим: пневмонии, бронхиты. Происходит это в силу того, что пациенты не всегда правильно оценивают погоду, температурный режим, часто переутепляются, получая потом переохлаждение, или, наоборот, одеваются недостаточно тепло. К тому же достаточно активны будут ротавирусные инфекции, связанные с поражением желчно-кишечного тракта, сопровождающиеся рвотой и ослабленным стулом.

— Что насчет аллергий?

— Они также обостряются в осенний период в связи с пылением растений и выбросом сорными травами своих аллергенов. Также в это время года увеличивается число заражений гепатитом А — осенью привозят большое количество фруктов и овощей из Средней Азии, которые не обрабатываются должным образом.

— И как от этого защититься? Мыть фрукты с мылом?

— Нет, конечно. Достаточно тщательно помыть под горячей водой. Но просто горячей, не надо ошпаривать их кипятком — вирус не настолько стойкий. Промывать следует даже те части продукта, которые не употребляются в пищу: когда вы разрезаете арбуз, бактерии с ножа попадают и на мякоть. Также нужно тщательно мыть ножи и руки. Это, кстати, касается защиты от ОРВИ и ротавирусов — гигиена необходима. Мыть руки нужно тщательно и с мылом после каждого прихода с улицы. Одежду снимать сразу же по приходу домой.

— А как облегчить течение аллергии в этот период?

— Если человек знает о наличии у него такого заболевания, принимать препараты нужно начинать своевременно. Если аллергия только предполагается, необходимо пройти обследование у специалиста, который подберет необходимое лечение и определит аллерген. Также в интернете можно найти карты пыления растений, которые меняются в зависимости от погодных условий. Если аллергия на определенные виды сорных трав, можно заранее узнать о приближающемся высоком аллергическом фоне и начать принимать лекарства, либо, если есть такая возможность, временно переехать в более благоприятное место.

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