Аукцион по продаже лайтбоксов пройдет в московском метро
В столичной подземке на аукционе продадут старые указатели. Мероприятие пройдет 30 августа в Центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная», сообщает пресс-служба метрополитена.
Всего на торги выставят 34 лота. Каждый посетитель получит каталог, содержащий перечень лайтбоксов. Начальная цена будет составлять 7500 рублей. Победителем станет участник, предложивший наибольшую сумму за лот.
— На торги будут выставлены конструкции, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них лайтбоксы с надписями «Нет прохода» и «Выход в город» и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие, — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Необходимо пройти регистрацию на мероприятие. Первые 100 человек и будут участвовать в аукционе.
Напомним, что в ходе первой волны в конце 2018 года пассажиры метро потратили более 2 миллионов рублей на покупку 350 старых указателей. Покупателями стали туристы, метрофанаты, фотографы, парикмахеры и даже школьники и учителя.
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