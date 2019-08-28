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Аукцион по продаже лайтбоксов пройдет в московском метро

Юлия Захарова
• 14:56 • 28 августа 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столичной подземке на аукционе продадут старые указатели. Мероприятие пройдет 30 августа в Центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная», сообщает пресс-служба метрополитена.

Всего на торги выставят 34 лота. Каждый посетитель получит каталог, содержащий перечень лайтбоксов. Начальная цена будет составлять 7500 рублей. Победителем станет участник, предложивший наибольшую сумму за лот.

— На торги будут выставлены конструкции, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них лайтбоксы с надписями «Нет прохода» и «Выход в город» и названием улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие, — рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Необходимо пройти регистрацию на мероприятие. Первые 100 человек и будут участвовать в аукционе. 

Напомним, что в ходе первой волны в конце 2018 года пассажиры метро потратили более 2 миллионов рублей на покупку 350 старых указателей. Покупателями стали туристы, метрофанаты, фотографы, парикмахеры и даже школьники и учителя.

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