Политолог о деле Вышинского: Если честно, все это напоминает торговлю людьми

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи прямо в зале суда. Меру пресечения изменили на личное поручительство: по первому требованию журналист обязан являться в суд или к следователю, а также своевременно сообщать об изменении места жительства и работы.

Напомним, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в беседе с «Вечерней Москвой», что политического мотива в освобождении Вышинского нет, но таковой был в аресте.

— Я так понимаю, Украина попыталась взять на вооружение американскую модель — сначала создать проблему, а потом требовать дивиденды для ее решения. Арест Вышинского — это создание проблемы на пустом месте, буквально взятие в заложники. Когда стало понятно, что со стороны России и ЛДНР на торг не согласны, освобождение журналиста стало таким жестом доброй воли, который сейчас будет активно эксплуатироваться в медиапространстве как свидетельство добрых намерений Зеленского. Вообще это все напоминает торговлю людьми, если честно, — отметил политолог.

Ранее украинской стороной заявлялось о возможном обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Однако сам Кирилл Вышинский еще до того, как стало известно, что обмен не состоится, отказался от участия в нем, поскольку это было бы косвенным признанием вины, а он планирует доказать свою невиновность.

— Сам по себе обмен — это нечто противоестественное. Мы же не с террористами торгуемся. Кого на кого они собрались менять? Украина — очень странное государственное образование, использующее методы пиратских стран. Сначала берут заложников, а потом пытаются их обменять. Я против каких бы то ни было обменов: здесь необходимо строго придерживаться международной правовой основы, не уходить из правового поля. Если Вышинский не виновен, он должен быть освобожден немедленно, а дело направлено в Европейский суд по правам человека для того, чтобы ему была назначена компенсация за всю эту нервотрепку. И Украина должна быть наказана за подобного рода действия, — считает Мухин.

Политолог добавил, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, чтобы меняться военнопленными. Это «придумки» украинской стороны, чтобы сымитировать конфликт с Россией. Идея обмена инициировалась украинской стороной, чтобы создать иллюзию конфликта с Россией.

— Как ответ со стороны России возможен диалог. Он был затруднен с украинской стороны, так что мяч на их поле, что называется, — резюмировал Мухин.

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