Почти 50 человек отравились заказанными суши в Самаре
В Самаре зафиксировано 48 случаев острых кишечных инфекций у клиентов доставки суши Farfor. Об этом сообщается в среду, 28 августа, на сайте управления Роспотребнадзора по области.
По итогам экспертизы выяснилось, что причиной заболевания стали сальмонеллы. Согласно информации надзорного ведомства, работа ресторана «Фарфор в Самаре», ответственного за доставку некачественной еды, была приостановлена 24 августа. В ходе проверки заведения обнаружилось нарушение санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. В настоящий момент эксперты изучают продукты, входящие в состав роллов.
В региональном минздраве уточняют, что 30 человек, включая семерых детей, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 18 пострадавшим диагностировали легкое отравление, в связи с чем они лечатся амбулаторно.
Ранее в Москве 99 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food.
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