Леван Горозия закрыл свой проект после скандала с лейблом Тимати
Рэп-исполнитель Леван Горозия, известный как L’One, закрыл свой проект. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
L’One заявил, что не станет отказываться от собственных песен и будет сражаться за свое творчество. Артист подал второй иск к лейблу звукозаписи Black Star и его основателям Павлу Курьянову и Тимуру Юнусову.
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Доброе утро. Проект L’ONE закрыт. Собственно, это не новость, я об этом всем говорил еще в ноябре месяце 2018. Альбом «Пангея» я заканчивал с мыслями, что все случится именно так, как и случилось. И на нем вы сможете найти много отсылок к происходящему. Но все это уже в прошлом. Страница перевернута. Это не значит, что я просто возьму и откажусь от старого имени и всех песен. Это придумано, написано и оплачено мной, и я, за это буду сражаться. Тем более когда со мной мои ребята из «Парадигмы». И мои близкие, что встали стеной. Подан второй иск. В ближайшее время суд. Было бы странно, если написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался. Совершил «творческое самоубийство» и ждал, живя прошлым. Это не про меня. Жизнь, неоднократно пыталась меня сломать. И это не первый раз, когда я начинаю почти с нуля. Не привыкать. Я возвращаюсь. Леван Горозия здесь. Каждый из нас рожден, чтобы сиять. Помните об этом, когда смотрите на себя в зеркало. Помните об этом, когда кажется, что сил больше нет и проще сдаться, чем стиснув зубы идти вперед. Это не первый сингл альбома. Это просто моя сублимация на тему происходящего в моей жизни. Напоминание самому себе и всем вам, что никто кроме нас самих, не в силах помешать нам стать кем мы хотим! Легенды начинаются с малого. С первого шага навстречу своей мечте. И сегодня я его сделал. А ты? #МыРожденыЧтобыСиять #НиктоКромеНас
Публикация от L'ONE (@l_one_mars)
— Было бы странно, если, написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался. Это не про меня, — написал L’One в Instagram.
Он добавил, что жизнь неоднократно пыталась сломать артиста и для него это далеко не первый случай, когда все приходится начинать почти с нуля.
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