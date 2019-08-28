Почувствуй притяжение

Кому-то может показаться, что это перебор: что ни месяц, так обязательно какое-нибудь развлечение, будто других проблем нет. Проблемы есть, их решают, причем совместно с горожанами, но это не значит, что наша жизнь должна строиться вокруг них — проблем .

Обязательно должны быть вещи, которые можно разделить всем вместе, почувствовать вкус, радость, единение. И все эти ощущения нам дарят фестивали. Причем на любой вкус: исторической реконструкции, гастрономические, ландшафтные, спортивные и даже сельскохозяйственные.

Все это дает возможность лишний раз выйти на улицу, пообщаться, получить положительные эмоции и знания, как пожилым людям, так и молодежи, и семьям с детьми.

Ну и еще один немаловажный момент — фестивали притягивают туристов, помогая избавиться от стереотипа: в России иностранца обманут и обязательно ограбят. Нет, мы не такие, мы доброжелательны, открыты как с теми, кто у нас гостит, так и друг с другом. И даже если это пока не так, то мы очень постараемся такими стать.

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