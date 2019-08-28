Чем стоит заменить стандартный цветочный букет на 1 сентября

Времена, когда первоклашки и будущие выпускники несли в школу на 1 сентября охапки ромашек, садовых хризантем или гладиолусов с бабушкиной дачи, давно в прошлом. Сейчас, по словам московского дизайнера-флориста Елизаветы Ястовой, даже шикарными «вениками» из роз или лилий никого не удивишь. Вот и приходится цветочным умельцам придумывать не только оригинальные, декоративные композиции, но и съедобные — из фруктов и овощей.

— Также бывают заказы из редких оранжерейных цветов. И при составлении композиций в ход идут даже канцтовары, таблички из дерева и воздушные шары, — рассказала «Вечерке» Елизавета Ястова.

Однако такой букет — удовольствие не из дешевых.

— Цена на съедобный комплект из овощей или фруктов начинается от 1500 рублей. Чуть дешевле можно приобрести букет из канцелярских товаров для учителя — от 800 до 1200 рублей, — говорит эксперт.

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По мнению мастера, обычный цветочный букет лучше заменить на фруктовый, который станет прекрасным презентом на 1 сентября. Его можно украсить яблоками, гранатами, грушами. Такая композиция подойдет и на День учителя. Чтобы не повторяться, можно включить в подарок и экзотические яства: бананы, авокадо, а также мандарины, виноград, киви и розы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

С 1944 по 1954 год школы делились на мужские и женские. В последних появились педагоги женского пола, и им как раз начали дарить цветы. Причем эта традиция возникла спонтанно, но она закрепилась на многие годы.

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