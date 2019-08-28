Сергей Собянин: Создаем новое культурное пространство в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа посетил строительство реконструкции ГЭС-2. Она была построена в 1904–1908 годах, а сейчас специалисты работают над ее преображением.

Работы на объекте идут полным ходом.

— Проект подразумевает реконструкцию и реставрацию объектов ГЭС-2, создание музея современного искусства, выставочных пространств, музейных мастерских с одной стороны и качественного городского пространства набережной с другой стороны, — рассказал глава города, добавив, что также проводится реконструкция Патриаршего пешеходного моста.

Мэр столицы отметил, что это довольно сложные объекты, но основные трудности на сегодняшний день решены.

— Надеюсь, что в следующем году стройка закончится и начнется работа в культурном направлении, — сказал Сергей Собянин.

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Напомним, что решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 было принято в 2006 году в связи с моральным и физическим износом оборудования, а также высокой стоимостью производимой энергии. Кроме того, закрытие станции позволило улучшить экологическую обстановку в центре города.

А в 2014 году комплекс зданий приобрел предприниматель Леонид Михельсон, чтобы создать на его месте музейно-образовательный комплекс «Академия современного искусства». Как отметили в пресс-службе мэрии города, это будет не просто музей, а новое культурное пространство и качественная городская среда.

— Я бывал на многих объектах, но этот — один из самых сложных, — подчеркнул Михельсон. — Я считаю, это уникальное место, в том числе его местонахождение.

Предприниматель поблагодарил столичные власти за помощь в реализации проекта и отметил слаженность работу.

— В следующем году введем этот объект общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, из которых 25 тысяч квадратных метров займет выставочное пространство, — добавил Леонид Михельсон.

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Между тем член правления компании «Ренцо Пьяно Билдинг Воркшоп САС» Антонио Бельведере добавил, что комплекс находится в невероятной части столицы. Это история города, которую, по его словам, сохранят для москвичей.

В новом современном здании будут 4 наземных и 2 подземных этажа. Здесь разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией (концертным залом) на 420 мест. Зданию ГЭС-2 вернут прежний облик: расчистят от поздних наслоений и пристроек, восстановят утраченный декор фасадов, воссоздадут наиболее выразительный элемент здания — остроконечное завершение башенки с часами.

Кроме того, на крыше установят солнечные батареи, которые обеспечат до 10 процентов энергии, необходимой для эксплуатации здания. Другое здание отдадут под творческие мастерские. Поскольку оно расположено на набережной, то логичным продолжением станет благоустройство и этой территории.

Так, в рамках благоустройства будет сделан сход в реке. Также от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной обустроят пешеходную зону.

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