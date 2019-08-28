Эксперт рассказал о результатах, которых позволил достичь ВЭФ
Заместитель директора фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян в комментарии RNS рассказал, каких результатов удалось добиться за пять лет проведения Восточного экономического форума.
Он отметил, что количество участников форума выросло в два раза. В прошлом году в дискуссиях приняли участие представители 60 стран. Изменилась и география участников: на ВЭФ приезжают гости из Европы, Северной и Южной Америки, Азии.
Эксперт отметил, что форум содействует укреплению отношений между Россией и азиатскими странами, заключению новых соглашений в различных сферах. Проведение ВЭФ способствует привлечению инвестиций, совершенствованию механизмов поддержки предпринимателей, созданию рабочих мест.
— Говоря о перспективах форума, мы рассчитываем, что ВЭФ продолжит способствовать ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока России, укреплению межрегионального взаимодействия, — пояснил Хачатрян.
В этом году Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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