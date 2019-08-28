Захарова прокомментировала введение США нового пакета антироссийских санкций
Решение США ввести очередные антироссийские санкции вызывает сожаление. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
Она отметила, что ведомство получило много вопросов по данной ситуации.
— Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз под предлогом якобы применения Россией химического оружия в Солсбери, — передает слова Захаровой РИА Новости.
Напомним, второй пакет санкций против России вступил в силу 26 августа текущего года в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за «дела Скрипалей». По утверждению Вашингтона, Москва не сумела доказать непричастность к применению химического и биологического оружия.
Ограничительные меры касаются госдолга РФ и включают обещание США противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в таких международных финансовых организациях, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, вводится запрет на вывоз в Россию продукции двойного назначения, которую можно применить в целях создания химического и биологического оружия.
СПРАВКА «ВМ»
Первый пакет антироссийских санкций ввели 27 августа 2018 года спустя несколько месяцев после резонансного инцидента в Солсбери. Речь идет об отравлении на юго-востоке Англии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, а также его дочери Юлии.
Принятый документ частично отменял действие закона об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Также Госдеп США перестал лицензировать экспорт в Россию американского оружия и продукции двойного назначения. Исключение составил вывоз продукции, необходимой для кооперации в космосе, проведения коммерческих космических запусков и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Помимо этого, Москве было отказано в «любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» любого учреждения США.
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