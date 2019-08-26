Депутат Госдумы оценил антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»

В Госдуме оценили вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по «делу Скрипалей». Позицию нижней палаты Федерального собрания озвучил в понедельник, 26 августа, депутат Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на понедельник был введен в действие новый, более жесткий пакет ограничительных мер со стороны Вашингтона против Москвы. Рестрикции были разработаны в качестве ответа на инцидент в английском Солсбери. Речь идет об отравлении 4 марта 2018 года на юго-востоке Англии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Правительство Англии обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей, поскольку нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок», которым их отравили, было разработано в РФ. В свою очередь Москва отвергла обвинения и заявила, что инцидент является тщательно подготовленной провокацией спецслужб самой Великобритании или США.

По мнению Бальбека, санкционная политика США базируется на чувстве мести за отказ РФ признавать вину в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии.

— Именно поэтому фабрикуется лозунг «Россия во всем виновата» — неважно, есть этому подтверждение или нет, — заявил Бальбек в интервью RT.

Он также выразил уверенность в том, что никакие рестрикции со стороны США не смогут подорвать жизнеспособность России.

— Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений, и упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают, — подчеркнул депутат.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил «ВМ», что обращать внимание на новые санкции не стоит.

— Они никак на нас не повлияют. В данном случае, санкции — чисто декларативная вещь. Мы очень часто обсуждаем, мол, давайте перестанем обращать внимание на то, что говорят США. Давайте лучше посмотрим на то, что они начинают делать, — рассказал политолог.

Он также отметил, что американские санкции не эффективны уже очень давно.

— Наша экономика уже приспособилась к ним. Я не сторонник того, что санкции дали развитие каким-то отраслям нашей экономики, в частности, сельского хозяйства, но тем не менее от них есть даже определенный положительный эффект, — подчеркнул политолог.

СПРАВКА «ВМ»

Второй пакет антироссийских санкций по инциденту в Солсбери

Второй пакет санкций против России вступил в силу 26 августа 2019 года в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за «дела Скрипалей». По утверждению Вашингтона, Москва не сумела доказать непричастность к применению химического и биологического оружия, так как не были предоставлены соответствующие гарантии.

Ограничительные меры касаются госдолга РФ и включают обещание США противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансовых организациях (Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и другие). При этом американским банкам запрещается принимать участие в первичном размещении суверенного долга России, номинированного не в рублях, и выдавать кредиты правительству РФ также в российской валюте.

Также вводится запрет на вывоз в Россию продукции двойного назначения, которую можно применить в целях создания химического и биологического оружия.

Любопытно, что американская администрация не воспользовалась более суровыми мерами, которые были предусмотрены законом. К примеру, предполагалось запретить полеты государственных авиакомпаний, что нанесло бы серьезный удар по «Аэрофлоту». Кроме того, не был наложен запрет на любой импорт из РФ, в частности, на нефтепродукты. Вводимые ограничения при этом влияют на займы ведомств России, но не распространяются на займы госкомпаний, хотя многие из них уже переживают воздействие санкций США. Наконец, рестрикции не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга РФ.

Первый пакет антироссийских санкций по инциденту в Солсбери

Первый пакет санкций против России был введен в действие 27 августа 2018 года спустя несколько месяцев после резонансного инцидента в Солсбери. В первую очередь принятый документ частично отменял действие закона об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

Госдеп США также перестал лицензировать экспорт в РФ американского оружия и продукции двойного назначения. Исключением стал вывоз такой продукции, которая необходима для кооперации в космосе и проведения коммерческих космических запусков, а также товаров, позволяющих обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

Помимо прочего, Москве было отказано в «любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» любого учреждения США.

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