Россияне рассказали о достоинствах и недостатках поездов
Россияне назвали достоинства и недостатки поездов в ходе опроса, проведенного сотрудниками сервиса «Туту.ру». Большинство респондентов недовольны отсутствием беспроводного Интернета и розеток в вагонах, дребезжащими сейфами, узкими полками и неудобными ступеньками.
Участники опроса отметили вежливость проводников, качество продуктов питания и свежую прессу в поездах. Особенно высоко пассажиры оценили поезда с сидячими вагонами «Ласточки» комплектации «Премиум», которые курсируют по маршрутам Ростов-на-Дону — Новороссийский и Ростов-на-Дону — Туапсе, и «Сапсаны», курсирующие по направлению Москва — Санкт-Петербург.
При этом респонденты пожаловались на очереди в туалеты и отсутствие возможности откинуться в кресле.
Опрос проводился среди более чем 90 тысяч пассажиров в период с января по июль 2019 года, сообщает НСН.
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