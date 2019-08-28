Пострадавшая в отеле Турции российская девочка скончалась
Постарадавшая в бассейне турецкого отеля двенадцатилетняя россиянка скончалась в больнице. Об этом рассказала пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
— По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца, — заявила Касимова.
Российская дипломатическая миссия выразила искренние соболезнования родителям, родным и близким ребенка.
Генконсульство совместно с местными властями обеспечат всю необходимую помощь по организации репатриации тела. Кроме того, Россия проследит за ходом расследования инцидента, в результате которого погибла девочка, передает РИА Новости.
Напомним, об инциденте на турецком курорте проинформировали в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя дипломатического ведомства, гражданку России 2007 года рождения госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Сообщалось, что руку ребенка затянуло в трубу бассейна.
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