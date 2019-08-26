Родители пострадавшей в Турции девочки отказались от перевозки дочери в Россию
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки решили отказаться от перевозки дочери в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать ребенка.
По словам женщины, перелет в Россию станет возможным только после того, как состояние девочки улучшится. Туроператор, через которого семья покупала путевку, оплатил родителям еще неделю проживания рядом с больницей, где находится пострадавшая, передает РИА Новости.
Напомним, об инциденте на турецком курорте сообщили в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя дипломатического ведомства, гражданка России 2007 года рождения была госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Сообщалось, что руку ребенка затянуло в трубу бассейна.
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