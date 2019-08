Житель Калифорнии заработал более 14 миллионов долларов на вымышленном фильме

В Калифорнии 41-летний мошенник Адам Джойнер заработал свыше 14 миллионов долларов на фильме, который никогда не существовал в природе.

В 2015 году мужчина управлял компанией Dark Planet Picture и нашел заинтересованных инвесторов в Южной Корее и Китае. Он уверял, что производством фильма займутся известные голливудские сценаристы, а Netflix станет площадкой распространения.

Преступник прикрывался концепцией фильма «Легенды», главными персонажами которого стали бы исторические персонажи XIX века Пол Баньян, король диких земель Дэви Крокетт, Бедовая Джейн и Джон Генри.

Адам Джойнер сделал документ с подписью руководителя онлайн-кинотеатра. Злоумышленнику удалось очаровать компании Korean Investment Partners Co., Ltd., Star Century Pictures Co., Ltd. и PGA Yungpark Capital Ltd.

В итоге обман мужчины раскрылся. Выяснилось, что полученные от инвесторов пять миллионов долларов были потрачены на покупку дома в Манхэттене, а еще 4,3 миллиона долларов переведены на другой банковский счет.

Адама Джойнера признали виновным по всем пунктам обвинения. Мошеннику грозит до 32 лет тюрьмы, передает Fox News.

Читайте также: Житель Индонезии взял в жены двух девушек, чтобы «никого не обидеть»