Житель Калифорнии заработал более 14 миллионов долларов на вымышленном фильме
В Калифорнии 41-летний мошенник Адам Джойнер заработал свыше 14 миллионов долларов на фильме, который никогда не существовал в природе.
В 2015 году мужчина управлял компанией Dark Planet Picture и нашел заинтересованных инвесторов в Южной Корее и Китае. Он уверял, что производством фильма займутся известные голливудские сценаристы, а Netflix станет площадкой распространения.
Преступник прикрывался концепцией фильма «Легенды», главными персонажами которого стали бы исторические персонажи XIX века Пол Баньян, король диких земель Дэви Крокетт, Бедовая Джейн и Джон Генри.
Адам Джойнер сделал документ с подписью руководителя онлайн-кинотеатра. Злоумышленнику удалось очаровать компании Korean Investment Partners Co., Ltd., Star Century Pictures Co., Ltd. и PGA Yungpark Capital Ltd.
В итоге обман мужчины раскрылся. Выяснилось, что полученные от инвесторов пять миллионов долларов были потрачены на покупку дома в Манхэттене, а еще 4,3 миллиона долларов переведены на другой банковский счет.
Адама Джойнера признали виновным по всем пунктам обвинения. Мошеннику грозит до 32 лет тюрьмы, передает Fox News.
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