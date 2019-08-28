Эксперт заявил, что проблему долгов по ЖКХ нужно решать на государственном уровне
Растущий долг россиян за услуги ЖКХ показал системную проблему, которую нужно решать на государственном уровне. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин.
В Минстрое 28 августа сообщили, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2019 года.
Эксперт Игорь Кокин считает, что сложившаяся ситуация требует тщательной проработки на уровне правительства. По его мнению, необходимо изменить систему взаимоотношений поставщиков, управляющих компаний и потребителей, передает rueconomics.ru.
— К примеру, можно субсидировать ресурсоснабжающие предприятия, чтобы они не несли убытков, а граждане не ощущали растущего финансового давления и платили по счетам исправно, — предложил эксперт.
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